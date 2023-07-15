كهرباء المنوفية تتسبب في افشال قافلة طبية مجانية لجامعة شبين الكوم

تسببت شركة كهرباء جنوب الدلتا في افشال قافلة طبية مجانية تابعة لجامعة المنوفية، اليوم، بقرية مشيرف مركز الباجور.

انقطع التيار الكهربائي عن عدة قري بالباجور، ومنها قرية مشيرف، بسبب أعمال صيانة روتينية كان يمكن تأجيلها.

ويستمر الانقطاع حتى الآن، منذ ساعتين، وفشلت محاولات إعادة التيار مؤقتا لحين انتهاء القافلة.

وتبرر قيادات الكهرباء ذلك بأن الجامعة لم تخطرها بجدول القوافل الطبية.

ويطالب الأهالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتدخل وإعادة التيار فورا، والتحقيق في هذة المهزلة.