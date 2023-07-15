رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطوير كلية الزراعة (صور)

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أعمال تطوير كلية الزراعة برفقة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وحضر الافتتاح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جلال عميد الكلية، والدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء السيد وكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل المدني وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، والمهندس عوض دسوقي مدير عام الكلية.

أعمال تطوير كلية الزراعة

يأتي استكمال سلسلة الافتتاحات بكلية الزراعة جامعة عين شمس بعد الانتهاء من أعمال تطوير الإنشاءات والتحديث الجديد داخل كلية الزراعة وإظهارها بثوبها الجديد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد.

تم عمل صيانة بالنجارة بالمكتبة ودهان جميع محتويات المكتبة: مناضد الاطلاع والكراسي، ودواليب الكتب، والمكاتب، وعمل صيانة بأجهزة التكييف وصيانة خطوط الكهرباء وتجديد بعضها وتركيب مخارج كهربية ( برايز ) مناضد الاطلاع لاستخدام الطلاب وتغيير كامل لإضاءة قاعات المكتبات الحديثة بلمبات الليد وتوصيل شبكة الانترنت بقاعات المكتبة الثلاث وإتاحتها للطلاب وتغيير كامل لركائز محتويات المكتبة وتركيب ستائر حرارية بقاعات المكتبة الثلاث.

وتشمل تطوير كلية الزراعة افتتاح الصوب الزراعية عالية التكنولوجيا ذات استدامة عالية مقارنة بالبيوت البلاستيكية حيث تعمل كوحدة إنتاجية وتدريبية للطلاب من البرامج التعليمية المختلفة بالكلية للتعلم والتدريب على أساليب الزراعة وإنتاج الخضر تحت ظروف الصوبات والبيوت المحمية لتأهيلهم لسوق العمل والعمل على زيادة الإنتاجية من المنتجات الزراعية من المساحة واستهلاك جميع الموارد وإدارتها للوصول لأعلى إنتاج وبأقل مدخلات زراعية وترشيد استهلاك المياه.



وتتضمن الصوبة مساحة 570 متر مربع جسمها من هيكل مجلفن مغطى بغطاء من مادة البوليكروبونات المقاوم للظروف الجوية الغير مناسبة وفي نفس الوقت يوفر للنباتات الظروف المناسبة للنمو إضافة إلى ان له مدى تحمل عالي للحفاظ على درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لنمو محاصيل الخضر المختلفة.

ويتم التحكم بها من خلال وحدة تحكم إلكترونية في درجات الحرارة والرطوبة النسبية والمناسبة للمحصول ونظام التبريد بالوسائد المبللة ومراوح لسحب الهواء لتبريد الصوبة وضبط معدل الحرارة والرطوبة، والري يتم من خلال شبكة ري تعمل بالتنقيط ويتم حساب المقننات المائية والتسميدية للنبات بشكل علمي.