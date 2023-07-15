لطلاب الثانوية العامة.. شروط القبول بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

يحلم الكثير من طلاب المرحلة الثانوية، بالالتحاق بكلية التربية الموسيقية، وذلك لدراسة الموسيقى وتعلم العزف وممارسة مواهبهم الفنية الممتعة، لذا تعد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ومقر الزمالك، قبلة الطلاب عاشقي الفن والمزيكا.

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وللقبول بكلية التربية الموسيقية شروط، وعلى رأسها اختياز اختبارات القدرات الخاصة بالكلية، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي بدأ اختبارات القدرات اليوم السبت حتى يوم الخميس 27 يونيو الجاري بالجامعات المصرية.

شروط الالتحاق بكلية التربية الموسيقية في الزمالك

تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (علمي وأدبي)، أو ما يعادلها، والدبلومة الأمريكية، والبريطانية.

يشترط للقبول بالكلية اجتياز اختبار القدرات الخاصة.

أقسام كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

العلوم الموسيقية التربوية، الموسيقى العربية، التأليف والنظريات، الأداء.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل اختبارات القدرات.

يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يتم فتح صفحة خاصة بالطالب تحتوي على بياناته الشخصية وهي: الأسم ورقم الجلوس، والرقم القومي، والمحافظة والادارة التعليمية والمدرسة والشعبة.

ضرورة التأكد من البيانات الشخصية للطالب قبل التسجيل.

يختار الطالب اختبارات الكلية التي يرغب فيها.

يتم تحديد الموعد المتاح لآداء الاختبار، وأيضًا توضيح المكان.

بعد التسجيل ضرورة طباعة الإيصال الذي يضم المعلومات المتعلقة بالاختبار.