التعليم العالي تعلن قوائم الجامعات والمعاهد المُعتمدة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم الجامعات بجميع أنماطها والمعاهد والأكاديميات المعتمدة لديها في مصر.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وجامعات باتفاقيات دولية، وجامعات باتفاقيات إطارية، وجامعات بقوانين خاصة، وأكاديميات حكومية، والكليات التكنولوجية، والمعاهد).

للاطلاع على قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة في مصر بالكامل للعام الدراسي 2023-2024

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توعية الطلاب بمؤسسات التعليم العالى

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة المقبلة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة حرصًا على مصلحة الطلاب.

الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالى

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة جميع أخبار تنسيق الجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على (الانستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على (تويتر)



● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على منصة (Threads)



وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة المهمة.