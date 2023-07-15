توزيع 10 آلاف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج

تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إنتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع عدد 10 آلاف كيلو لحوم بلدي، تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر المراغة بنجع الحاكم، ومجزر طهطا غرب موقف جهينة، ومجزرالمنشاه بمدينة المنشاه، ومجزر طما بمشطا، وذلك تحت اشراف الطب البيطرى .

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، على إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنه فور إنتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، وجرى الإنتهاء من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة سوهاج.

وعرض رئيس جمعية الأورمان، الخطة حيث تم التوزيع فى قرى نجع النجار والشيخ مكرم والمزالوة وقلفاو وتونس وأولاد غريب واولاد عزاز ونجع الجبل الغربي والكوامل والغوانم والشيخ حمد وقرية الهجارسة بمركز سوهاج، وقرى السلاموني وحي الكوثر ونجع الخلوة ونجع الفيما ونجع التمبكية ونجع فاضل وقرية العزبة والعرب وعرب الأطاولة وبندر أخميم والعيساوية شرق والأحايوة قبلي والأحايوة بحري والكولة ونيده وآبار الملك بمركز أخميم، وقرى بناويط وأولاد إسماعيل وباصونة وناحية عامر ونجع الكماش ونجع ابو عوض ونجع الحاكم ونجع خليفة ونجع الحسك وقرية باهوق وبني وشاح وفزارة والبارود والحريدية بمركز المراغة، وقرى كوم بدار وبندر المنشاه وأولاد سلامة والدناقلة مركزالمنشاه، وقرى بيت داوود والبياضية والابعادية والخارفة والمشتل ونجع المشتل بمركز جرجا، وقرى أولاد يحيى والغرقان وبني خالد والعصارة واولاد يحيى الحاجر والسيول والفحار وأبو بكر ونجع عمار والشيخ جامع وأبو علوان ومزاتا بمركز دار السلام، وقرى الحرجة بحري والحرجة قبلي والشيخ بركة والساحل القبلي والساحل البحري وبني حميل والفاوية بمركز البلينا، وقرى الجبيرات ونزلة القاضي والشيخ زين الدين ونجع خضيري والحريدية وبني عمار والقبيصات والخزندارية غرب والخزندارية شرق والقبيصات وشطورة بمركز طهطا، وقرى جهينة الغربية وجهينة الشرقية وأبو بكر الصديق وعلي بن أبى طالب ونزلة علي والنزة البحرية بمركز جهينة، وقريتي بني هلال والغريزات بمركز المراغه، وقري تل الزوكي وأم دومه والسكساكة والجباب والأربعين والحسنة والواقات والحما وبندر طما بمركز طما، وقرى سفلاق والجلاوية والرياينة الحاجر ونجع حامد بمركز ساقلتة، وقريتي جزيرة بيومي وبندر المنشاه بمركز المنشاه.



وأضافشعبان، أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح اضاحيها عصر يوم 1 يوليو بتوقيت البلاد المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر، وتوزيعها على شرائح غير القادرين، بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحي منذ إختيار الماشية حنى وصول اللحوم إلى مستحقيها أن تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .