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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد طب أسيوط يكشف سر رسوب 60% من طلاب الفلاقة الأولى (فيديو)

كلية طب أسيوط
كلية طب أسيوط

أكد الدكتور علاء عطية ، عميد كلية طب أسيوط،   صحة ما تم نشره  بشأن رسوب  60% من طلاب الفرقة الأولى  في كلية الطب.

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وقال علاء عطية خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة  “ON” مساء اليوم :"  بالفعل الخبر صحيح  عدد المقيدين بالفرقة الأولى  1207  طالب  منهم 720 طالب رسبوا بينهم  339  طالب وافد من السودان من إجمالي 350 وافد سوداني  إلتحقوا بطلية طب أسيوط،  موضحا أن إجمالي الراسبين من الطلاب  المصريين  والسودانيين 720   طالب و الرسوب  يشمل الرسوب في الامتحان  والغياب".

وتابع عميد كلية طب أسيوط: “ الامتحانات في جامعة أسيوط لم تتغير في طبيعتها  وهي تتبع معايير الجودة”، معقبا: "ماشيين بنظام معين عشان نخرج أطباء  فاعلين ومستواهم   جيد بجودة كبيرة.

رسوب  339 طالب سوداني


وأردف: "مافيش حاجة تغيرت..  لدينا مجموعة من الإخوة الاشقاء السودانين 350 طالب  رسب منهم 339 طالب إلتحقوا من البداية ماقدروش يجيوا على بداية العام الدراسي  جم متأخرين شوية  وحضروا  الامتحان ورسبوا ".

وعن أسباب الرسوب بالنسبة للمصريين ، قال عميد كلية طب أسيوط: " دي دفعة  الثانوية العامة بتاعت السنة الي فاتت والتي أثير حولها الكثير من اللغط حول أمور تتعلق بالامتحانات  لأن نسبة النجاح كانت السنة الماضية في الفرقة الأولى 81% والنسبة السنة دي قلت بسبب دفعة الثانوية العامة الماضية ".

وكشف  كلية طب أسيوط  أن هؤلاء الطلاب لهم دور ثان قائلاً : "ليهم دور ثاني والحد الادنى للطالب للعبور للمرحلة التالية  أن يكون راسب في مادتين وإحنا بنعتبر الطالب راسب طالما له دور ثاني".

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