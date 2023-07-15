عميد طب أسيوط يكشف سر رسوب 60% من طلاب الفلاقة الأولى (فيديو)

أكد الدكتور علاء عطية ، عميد كلية طب أسيوط، صحة ما تم نشره بشأن رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب.

وقال علاء عطية خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة “ON” مساء اليوم :" بالفعل الخبر صحيح عدد المقيدين بالفرقة الأولى 1207 طالب منهم 720 طالب رسبوا بينهم 339 طالب وافد من السودان من إجمالي 350 وافد سوداني إلتحقوا بطلية طب أسيوط، موضحا أن إجمالي الراسبين من الطلاب المصريين والسودانيين 720 طالب و الرسوب يشمل الرسوب في الامتحان والغياب".

وتابع عميد كلية طب أسيوط: “ الامتحانات في جامعة أسيوط لم تتغير في طبيعتها وهي تتبع معايير الجودة”، معقبا: "ماشيين بنظام معين عشان نخرج أطباء فاعلين ومستواهم جيد بجودة كبيرة.

رسوب 339 طالب سوداني



وأردف: "مافيش حاجة تغيرت.. لدينا مجموعة من الإخوة الاشقاء السودانين 350 طالب رسب منهم 339 طالب إلتحقوا من البداية ماقدروش يجيوا على بداية العام الدراسي جم متأخرين شوية وحضروا الامتحان ورسبوا ".

وعن أسباب الرسوب بالنسبة للمصريين ، قال عميد كلية طب أسيوط: " دي دفعة الثانوية العامة بتاعت السنة الي فاتت والتي أثير حولها الكثير من اللغط حول أمور تتعلق بالامتحانات لأن نسبة النجاح كانت السنة الماضية في الفرقة الأولى 81% والنسبة السنة دي قلت بسبب دفعة الثانوية العامة الماضية ".

وكشف كلية طب أسيوط أن هؤلاء الطلاب لهم دور ثان قائلاً : "ليهم دور ثاني والحد الادنى للطالب للعبور للمرحلة التالية أن يكون راسب في مادتين وإحنا بنعتبر الطالب راسب طالما له دور ثاني".