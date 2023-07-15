مصرع طفل في حادث سير بالدقهلية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة وأصيب شخصان آخران فى حادثين مُختلفين في الطريق الدائرى الجديد "المطرية- بورسعيد"، وجرى نقل المصابين لمستشفى المطرية لتلقى العلاج اللازم، والجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وكان مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول إشارة من القوات المخولة بتأمين المستشفيات، بوصول شخصين مصابين، ومصرع طفل فى حادثتين متفرقتين فى مدينة المطرية بالدقهلية، وتحديدا على الطريق الدائرى الجديد "المطرية - بورسعيد" والرابط بين محافظتى "الدقهلية- بورسعيد"/,

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل محمد. ا. ال، فيما أصيب الغريب. ال.، مجدى. ع، نتيجة حادثتين متفرقتين على طريق المطرية الدائرى الجديد ونقلهما للمستشفى.

ويتلقى المصابون العلاج اللازم، ونقل جثه الطفل لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بالواقعتين وتحويلهما للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

طلق خرطوش يُنهي حياة سائق بالإسماعيلية

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ سائق أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فى مشاجرة بشارع الثلاثينى بدائرة قسم ثان بمدينة الإسماعيلية، قبل أيام أثناء مروره فى محيط المشاجرة.

وكانت مديرية أمن الاسماعيلية، تلقت إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد إصابة سائق يدعى على جابر أحمد البارودى، 35 عام، على إثر إصابته بطلق خرطوش بالجمجمة من الخلف، فى مشاجرة بالثلاثينى.

وعلى الفور الدفع بسيارة إسعاف فى حينها إلى مكان وقوع الحادث ونقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى، وخضع للعناية المركزة الدقيقة لكنه توفى اليوم متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وعلى جانب آخر، تعرض شاب للإصابة بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم وفي حالة خطرة؛ إثر اصطدام سيارة بدراجة النارية التي يستقلها بطريق الفيوم دمو عند بحر البطس بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة الملاكي.

وكانت مديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطاراً بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفيوم دمو؛ أسفر عن إصابة شاب بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم وفي حالة حرجة.

وانتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة؛ وجري نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة ، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق