جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية بقرية العواسجة

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً الأحد، لقرية العواسجة مركز ههيا.

وتنظم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وتأتي ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

واطمئنت على تواجد الأطباء في 8 تخصصات طبية هم: الباطنة، المتوطنة، القلب، طب الأسرة، العظام، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الكشف عن أورام الثدي.

ويشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، لتنظيم الندوات التوعوية عن لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة صنايعية مصر.