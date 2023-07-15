طريقة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، اليوم السبت الموافق 15 يوليو، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" خطوات ورابط التسجيل في اختبارات القدرات بالجامعات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي من هنــــــا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل اختبارات القدرات.

يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يتم فتح صفحة خاصة بالطالب تحتوي على بياناته الشخصية وهي: الأسم ورقم الجلوس، والرقم القومي، والمحافظة والادارة التعليمية والمدرسة والشعبة.

ضرورة التأكد من البيانات الشخصية للطالب قبل التسجيل.

يختار الطالب اختبارات الكلية التي يرغب فيها.

يتم تحديد الموعد المتاح لآداء الاختبار، وأيضًا توضيح المكان.

بعد التسجيل ضرورة طباعة الإيصال الذي يضم المعلومات المتعلقة بالاختبار.

كليات يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة أقسام (فنون، عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية، التربية الموسيقية).

شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.