النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في واقعة انهيار عقار باكوس في الإسكندرية

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث.

وكلف رئيس النيابة الإدارية الإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

شهدت منطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من أحد العقارات بالمنطقة وسط أنباء عن سقوط مصابين جراء سقوط العقار.

وشهد الحادث وقوع حالات إصابة، لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا بورود بلاغ عن انهيار شرفتي عقار في شارع مصطفى كامل منطقة باكوس، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في وقوع مصابين تم نقلهم بسيارات الإسعاف.

وكانت الإسكندرية قد شهدت سقوط عقار مكون من 14 طابقا في شارع خليل حمادة بشرق الإسكندرية، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليها، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ، مع فرض كردون حديدة حول العقار.







