التفاصيل الكاملة لبرنامج يخت العلمين على القاهرة الأخبارية

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برنامج جديد يذاع قريبا على شاشة القاهرة الإخبارية تحت عنوان: "يخت العلمين".

ونشر الطاهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، صورة وعلق عليها قائلا:"أن البرنامج الجديد من تقديم نهى درويش وليلاس كفوزي، وذلك ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية لمهرجان العلمين".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته 13 يوليو الجاري وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

تفاصيل مهرجان العلمين

انطلقت الخميس 13 يوليو 2023 فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "العالم علمين"، ومن المقرر أن يفتتح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار لمدة 45 يوما أي حتى الـ26 من أغسطس المقبل للعام الجاري، تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

ويحتضن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الجارية سلسلة من الفعاليات المتنوعة ما بين الرياضية، المسابقات الترفيهية، المعارض الفنية، بجانب الحفلات الغنائية لأشهر نجوم مصر والوطن العربي والعالم، ويستهدف المهرجان خلال نسخته الجارية لفت أنظار العالم للفرص الاستثمارية المتنوعة من قلب مدينة العلمين الجديدة، وسيعمل المهرجان على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

ويشارك نجوم كرة القدم المحليين والعالميين، محتضنا سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي ستخلق حالة من الترفيه والاستمتاع على أراضي واحدة من أهم المدن والوجهات السياحية الترفيهية في الشرق الأوسط، حيث أطلق عليها مستقبل "مصر السياحي والعمراني الجديد"، ورصد تقرير "صباح الخير يامصر" من القناة الأولى المصرية فعاليات المهرجان خلال نسخته الأولى، والتي شهدت تنظيما على أعلى مستوى منذ اللحظات الأولى لولادة مهرجان العلمين، وتتمثل أبرز فعاليات المهرجان في:

تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات RCوبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات.

تنظيم تحدي جيت سكي، إضافة لتنظيم البطولة العربية للجودو.

تنظيم سباق "تراياثلون" محتضنا 3 رياضات "السباحة – ركوب الدراجات – الجري".

إقامة عرض أزياء لـ"مايكل سينكو".

إقامة حفلات موسيقية وغنائية لمجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي أبرزهم تامر حسني، إليسا، راغب علامة، نانسي عجرم.

تكريم أفضل وأهم المبدعين في الوطن العربي وتتويج الفائزين في موسم النسخة الأولى من المهرجان لعام 2023.

تنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية أبرزهم شادي محمد، حسام غالي، حازم إمام، عصام الحضري، بيبو وغيرهم.