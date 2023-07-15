مدينة الروضة بدمياط تستجيب لمطالب المواطنين

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع كفاءه الشوارع والميادين، بمدينة الروضة، وذلك في إطار مبادره تجميل وتزين الشوارع المحيطة بالمدارس وأسوار المدارس.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة الروضة، برئاسة فايزة فودة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالروضة، برئاسة مسعد أبو الرجال،الرجال، ومجلس الأمناء وبإشراف عبد العزيز الزيات نائب المدينة، والانتهاء من رفع كفاءه سور الإعدادية بنات، والبدء برفع كفاءة شارع المدرسة الإعدادية بنين بترميم وصيانه رصيف سور المدرسه وتبليطه ببلاط الانترلوك لإطفاء لمسه حضاريه والاهتمام بالمظهر الحضارى للمدارس المحيطة وجارى العمل والمتابعة

وبشأن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بمتابعة منظومة الخبز لمنع التلاعب في اوزان رغيف العيش في الافران قامت الوحدة المحلية بمدينة الروضة برئاسة فايزة فودة رئيس المدينة وعبد العزيز الزيات نائب المدينة وفريق العمل بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين بالروضة برئاسة محمد نور الدين مدير المكتب بالمرور المفاجئ للمخابز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين في موازين الخبز وجودة رغيف العيش