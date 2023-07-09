جامعة الإسماعيلية الأهلية تقرر 3 برامج دراسية للغات

عقدت اليوم الأحد 9 يوليو، لجنة إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اجتماعها الدوري عن شهر يوليو، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لإدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية،

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى جاهدة إلى العمل في استحداث برامج جديدة بالجامعة الأهلية، في تخصصات الهندسة و اللغات، بالإضافة إلى استكمال كليات وبرامج القطاع الطبي، بافتتاح كلية العلاج الطبيعي، كل ذلك من أجل زيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة الأهلية،

مشيراً إلى أن إدارة الجامعة توفر كافة سبل الدعم الأكاديمي والإداري اللازم لاستمرار العملية التعليمية بالكليات المختلفة، فى تقديم خدماتها لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأعلن مندور، أنه تمت الموافقة على بدء العمل في 3 برامج دراسية للغات هي:-

برنامج الترجمة التخصصية للغة الإنجليزية، و اللغة الألمانية، واللغة الصينية.

كما تمت الموافقة على برنامجي هندسة التشييد والبناء، وإدارة المشروعات بكلية الهندسة، بالإضافة إلى بدء العمل بكلية العلاج الطبيعي.

وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية و الإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة...

منها مناقشة تحديد المصروفات الدراسية و الرسوم الإدارية عن العام الجامعي الجديد، كما ناقش الاجتماع الاستعدادت للعمل بمكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية.

وتناول الاجتماع كذلك ترتيب العمل لبدء الفصل الدراسي الصيفي ، الاجتماع بحضور المحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة، و الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، و الدكتورة غادة حداد أمين اللجنة ووكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب .

وبحضور عمداء الكليات المعنية

الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، و الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، و الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، و الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، و الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، ومنسقي البرامج الدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة نهى كامل منسق برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وأمناء الجامعة المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الشئون المالية ، الدكتورة هيام لطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وإبراهيم أبوزيد مدير عام الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.