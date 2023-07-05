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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط قضية غسيل أموال بـ 150 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على  مسجل خطر يروج المواد المخدرة، وغسل الأموال حصيلة هذا النشاط في مشروعات وأنشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

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تفاصيل واقعة غسيل أموال بمطروح بقيمة 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة براني.

وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.

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