حظر الهواتف والساعات الذكية بتلك المدارس بدءًا من يناير 2024

أصدرت وزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، عددًا من القرارات بالمدارس الهولندية، والتي يجري تطبيقها بدءًا من 1 يناير 2024.

حظرت التعليم الهولندية، وفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الهولندية، كلًا من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية بالمدارس المتوسطة والثانوية، مؤكدة أنه سيتم حظر الهواتف المحمولة في الفصول بالمدارس المتوسطة والثانوية، تماشيًّا مع القرار الذي اتخذته الوزارة عبر التنسيق مع المؤسسات في قطاع التعليم.

في هذا السياق، أكد روبرت ديجكراف، وزير التعليم أن سبب الرفض للوسائل التكنولوجية المملوكة للطلاب لكونها تشتت انتباه الطلاب وتضعف مهارات التعلم لديهم، مشيرًا إلى أن الساعات الذكية والأجهزة اللوحية مدرجة أيضًا في نطاق الحظر.

شددَّ ديجكراف، في بيان صحفي، على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للتركيز والتعلم بشكل جيد للطلاب بعد أن أظهرت الأبحاث العلمية أن الهواتف المحمولة، معلنًا أنه من الآن فصاعدًا لا مشاهدة لمقاطع فيديو تيك توك أو التراسل مع زميل في الفصل أو مشاركة صور على سناب شات.

كشف وزير التعليم، أن تطبيق القرار سيبدأ في 1 يناير 2024، وفي حال عدم تحقيق النجاح المنشود نهاية العام الدراسي 2023-2024، فيمكن حينئذ إصدار قانون ملزم إذا تطلب ذلك، مؤكدًا أن تنفيذ قرار حظر الهاتف متروكة لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

اختتم بيانه، مؤكدًا أنه يمكن حظر الهاتف تمامًا في الفصول الدراسية، أو السماح باستخدام محدود في حالات استثنائية مثل المرض والإعاقة، أو في حال تطلب محتوى الدرس ذلك.