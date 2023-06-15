سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر

سعر الدقيق.. حالة من الثبات والاستقرار السعري شهدها الدقيق ومستقاته من الردة والدقيق بروتين، خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر، ليسجل سعر الدقيق "بروتين 24" اليوم للطن نحو أربعة عشر ألف جنيهًا، وسجلت الردة المحلية لدى التاجر استقرارًا سعريًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن نحو إحدى عشر وأربعمائة جنيه.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق القيمة السعرية للدقيق ومشتقاته اليوم الخميس لدى التاجر، ومن المعروف أن أسعار الدقيق ومختلف السلع ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم والتي أدت بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار، وجاءت أسعار الدقيق اليوم على النحو الاتي:

أسعار الدقيق اليوم الخميس لدى التاجر

الدقيق والردة

سعر كيلو الدقيق السايب

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

وبالنسبة للدقيق بروتين 27

وثبت سعر الدقيق (بروتين 27) في الأسوق المحلية، ليصل إلى نحو أربعة وعشرون و200 جنيهًا للطن.

سعر الدقيق بروتين 24

وثبتت القيمة السعرية للدقيق (بروتين 24) اليوم ليسجل سعر الطن نحو أربعة عشر ألف جنيهًا.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,400 جنيه.

ويعد الدقيق من أهم السلع لاتي يقبل الجميع على شرائها يوميًا، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المتعارف علية لدى الجميع أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تستخدم القمح بشكل كبير وهام جدا لها، إذ يتم استيراده إلى مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

وهناك أنواع مختلفة يستخرج منها الدقيق بخلاف حبوب القمح وتكون أكثر صحية وتستخدم في عمل المعجنات والمخبوزات بكل أنواعها مثل:

دقيق الأرز

يتم تحضيره من خلال طحن حبوب الأرز الأبيض أو البني، ويكون خالي من الجلوتين، وعادة ما يستخدم في عمل النودلز ويمكن استخدامه في تحضير الكيك والبان كيك، وكذلك المخبوزات التي لا تحتاج إلى تخمير مثل الخبز والبيتزا.

دقيق اللوز

ويتكون من لوز مطحون ناعم جدًا خالي من الجلوتين، ويمكن استخدمه كبديل لدقيق القمح أو خلطه معه لصناعة الحلويات خصيصًا المخبوزات والحلويات الفرنسية.

دقيق الذرة

وتُطحن حبوب الذرة بشكل كامل، من الممكن استخدامه بدلًا من دقيق القمح في بعض الحلويات والمأكولات المالحة، ويكون مناسب للاستعمال في عمل خبز الذرة والكيك وخبز التورتيلا.