إزالة الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

تابع أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية والقروية شمال وجنوب المحافظة، فى تكثيف حملات النظافة والتجميل ، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا ً بأول، خاصة امام لجان امتحانات الثانوية العامة.ط

فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة ، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، حيث واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ، أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل، بالإضافة، إلى رفع القمامة بشوارع حى غرب ورفع المخلفات من المقلب الوسيط بالمدينة ، ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تم رفع الإشغالات من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ، و الشوارع الرئيسية والفرعية ، وأماكن التجمعات والمنتزهات والأسواق، وتجميع المخلفات من قرية القيس ،والطريق الدائري.

وفى مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تم تمهيد الطرق بقرية اتليدم ، وتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب ، ودهان أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية بالمدينة ،كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، بتمهيد طريق مصر - أسوان الزراعى بالمدخل الشمالي للمدينة ، بنطاق قرية قلوصنا ، ورفع التراكمات من طريق مصرف دير السنقورية.

ومرورا بكوبرى الحداد ومدخل قرية الطيبة الغربى بالوحدة القروية لشوشة، فضلا عن نقل أعمدة الإنارة على جانبي الطريق الدائري لتوسعة حرم الطريق، وكذلك تنفيذ أعمال نظافة بقرى بنى غنى وعزبة القمادير ، وعزبة نخلة ، ومنشأة الشريعي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة لرفع الاشغالات بحى شمال، أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة بأحد المحال التجارية، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تم رفع المخلفات من المقلب الوسيط بأرض الروبة أولا بأول.

كما قامت الوحدة المحلية للمركز بحملة بشارع الثورة بالمدينة ، وميدان النافورة بجوار موقف الغروب ، حيث تم رفع الإشغالات لمنع استغلال حرم الطريق ، من قبل أصحاب المحال التجارية، والباعة الجائلين ، وتوسعة الطريق أمام المارة والمركبات ، وتحقيق السيولة المرورية.