عاجل
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 300 شاب وفتاة المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

حملات النظام بمحيط
حملات النظام بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية والقروية  شمال وجنوب المحافظة، فى تكثيف حملات النظافة والتجميل ، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا ً بأول، خاصة امام لجان امتحانات الثانوية العامة.ط

txt

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدًا

txt

محافظ بني سويف يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين " STEM "

فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة ، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، حيث واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ، أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل، بالإضافة،  إلى رفع القمامة بشوارع حى غرب ورفع المخلفات من المقلب الوسيط بالمدينة ، ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تم رفع الإشغالات من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ، و الشوارع الرئيسية والفرعية ، وأماكن التجمعات والمنتزهات والأسواق،  وتجميع المخلفات من قرية القيس ،والطريق الدائري.

وفى مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تم تمهيد الطرق بقرية اتليدم ، وتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب ، ودهان أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية بالمدينة ،كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، بتمهيد طريق مصر - أسوان الزراعى بالمدخل الشمالي للمدينة ، بنطاق قرية قلوصنا ، ورفع التراكمات من طريق مصرف دير السنقورية.

txt

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الاستاتيكا سهل

txt

الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الإستاتيكا

ومرورا بكوبرى الحداد ومدخل قرية الطيبة الغربى بالوحدة القروية لشوشة، فضلا عن نقل أعمدة الإنارة على جانبي الطريق الدائري لتوسعة حرم الطريق، وكذلك تنفيذ أعمال نظافة بقرى بنى غنى وعزبة القمادير ، وعزبة نخلة ، ومنشأة الشريعي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة لرفع الاشغالات بحى شمال،  أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة بأحد المحال التجارية، وفى مركز ومدينة مطاى  شمال المنيا ، تم رفع المخلفات من المقلب الوسيط بأرض الروبة أولا بأول.

كما قامت الوحدة المحلية للمركز بحملة بشارع الثورة بالمدينة ، وميدان النافورة بجوار موقف الغروب ، حيث تم رفع الإشغالات لمنع استغلال حرم الطريق ، من قبل أصحاب المحال التجارية،  والباعة الجائلين ، وتوسعة الطريق أمام المارة والمركبات ، وتحقيق السيولة المرورية.

مواد متعلقة

عقوبة حيازة المحمول في امتحانات الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ: أسئلة امتحان الاستاتيكا غير مباشرة

ضبط طالبين نشرا امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023

محافظ بني سويف يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين " STEM "

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الاستاتيكا سهل

تداول امتحان إستاتيكا الثانوية العامة 2023 خلال اللجان
الجريدة الورقية