فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، السبت المقبل على أن يسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقي التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفني في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت إحدى نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفني أكثر قوة وارتباطًا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو إلى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالبًا وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم، في (2553) لجنة.

وقد أعلن الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفني لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهني، دراسة بنظام التكنولوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالآتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 15029 طالبًا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بانخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالبًا – ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزيادة مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1784 طالبًا – (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- إعداد مهني: حضر عدد 59326 طالبًا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبًا –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزيادة مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبًا – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالبًا، وإجمالي الناجحين 473264 طالبًا بنسبة نجاح (64.47%)، وإجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثانى 219304 طلاب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالبًا بنسبة (5.66 %).