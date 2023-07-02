تباين آراء طلاب الثانوية بكفرالشيخ : التاريخ سهل والفيزياء صعبة

تغيب 359 طالبا وطالبة

أدى 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ، الأحد، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة داخل اللجان الفرعية في 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول".

الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط

وتباينت آراء طلاب شعبة الأدبي حول مستوى امتحان مادة التاريخ، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة، في ظل الوقت المتاح.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية.

وقال الطالب محمد صلاح الدين مركز الحامول الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضافت الطالبة رهف حسن أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة ،بينما قال الطالب إيهاب طه أن امتحان التاريخ جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات ونتمنى أن تأتى باقي الامتحانات في متناول الطالب المتوسط.

وأكد طلاب شعبة العلمي أن امتحان مادة الفيزياء صعب ويحتاج إلى وقت طويل جدا، ومعظم الأسئلة تحتاج إلى تفكير وتركيز وقراءه متأنية ، كما أن واضع الامتحان لم يراع المستويات المختلفة للطلاب، واستخدم الأسلوب الملتوي في عدد كبير من الأسئلة مع أن الطبيعي انه يكون هناك تنوع وتدرج بين مستوى الطالب المتوسط والمتميز .

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، أداء 24 ألفا و 704 طلاب وطالبات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 359 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.

وتابع وكيل تعليم كفرالشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

تغيب 359 طالبا وطالبة