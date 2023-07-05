طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، غدا الخميس في مادة اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2022-2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وتفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية دون التأثير على وقت اللجان.

ويستخدن المسئولون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش.

ويوزّع الملاحظون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة عليه.

ووجه وزير التربية والتعليم المراقبين في امتحانات الثانوية العامة بمراجعة تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة للعمليات العليا.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 أسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية.