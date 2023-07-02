يوم مكافأة للعاملين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منح العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك الزيادة بسبب عملهم اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 والذي يعد يوم إجازة رسمية، نظرًا لاستمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة.

تفقد استراحات امتحانات الثانوية العامة

أجرى وزير التربية والتعليم زيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وكان فى استقباله بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وتفقد وزير التربية والتعليم استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة مطروح بمجمع مدارس عادل الصفتى.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توفير جميع الإمكانيات لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، والتأكد من قربها من لجان الامتحانات.

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد حجرة الكنترول داخل المدارس والاطلاع على محضر فتح أظرف أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

واطمأن وزير التربية والتعليم على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، منوها باتخاذ كل الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق.

ونبه وزير التربية والتعليم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



كما شدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون تأثير انضباط العملية الامتحانية.