بدء امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة أداء امتحان الإستاتيكا ورقيًا للعام الدراسي 2022-2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المدارس على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لإتمام إجراءات التفتيش بدقة.

وأتمّ المسئولون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 عمليات تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش مثل: الهواتف المحمولة والسماعات.

ووزّع المراقبون أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، بحسب توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأكد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد اللجان، ووشغّلوا الكاميرات داخل اللجان الفرعية.

ويسلم المراقبون لطلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.

وبحسب توجيهات وزير التربية والتعليم، يتأكد المراقبون في امتحانات الثانوية العامة من تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج قبل التوزيع على الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويشتمل امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة حل مشكلات.

وتبلغ النهاية العظمة لدرجات امتحان الإستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة 30 درجة، توزع على 20 سؤالا في الامتحان، من بينهم سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات 18 سؤالاً موضوعيا مخصص لها 26 درجة.

