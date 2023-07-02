الثانوية العامة 2023| 10 حالات غش إلكتروني في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أعلنت غرفة العمليات المركزية لسير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات رصد عشر حالات غش إلكتروني، اليوم الأحد، في امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد ست حالات غش إلكتروني، من بينهم حالتان أثناء امتحان مادة الفيزياء بمحافظتى (بورسعيد، وسوهاج).

كما تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد أربع حالات فى امتحان مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط)، وتم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة في الفيزياء والتاريخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادتي الفيزياء والتاريخ.

وأدى 475 ألفًا و95 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية علوم ورياضيات الامتحان في مادة الفيزياء، و259 ألفًا و566 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى ألف و824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

ووجه وزير التربية والتعليم بمديرى المديريات، بمنح العاملين اليوم الأحد بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم، نظرًا لأن اليوم الأحد يعتبر يوم إجازة رسمية.

ونبه وزير التربية والتعليم مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة فى حال وجود أية شكوى للتعامل الفوري معها.



