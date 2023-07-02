حقيقة تسريب امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول تسريب امتحان الفيزياء في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل الصور المتداولة لأسئلة الفيزياء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية وليس لها علاقة بامتحان هذا العام.

وناشدت وزارة التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وكانت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام قد زعمت تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 منذ قليل قبل بدء اللجان في التاسعة صباح اليوم.

ونشرت مجموعات الغش على التليجرام صورا لامتحان تزعم أنه الفيزياء الخاص بالثانوية العامة 2023، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الامتحان المزعوم.

وبدأ الطلاب على مجموعات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الإجابة على الامتحان المزعوم ظنا منهم أنه امتحان الفيزياء 2023.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود تسريب في امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016 بسبب تولي جهة سيادية طباعة الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى استحالة حدوث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة، لأن أوراق امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان سير الامتحان.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الفيزياء بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها دون كتابة عليها.

وتحتوي امتحانات الفيزياء للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ويضم امتحان الفيزياء للثانوية العامة سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، بإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا بـ60 درجة كمجموع كلي للمادة.

