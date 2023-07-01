مراجعة ليلة الامتحان في تاريخ الثانوية العامة (فيديو)

أتاحت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في التاريخ لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، غدا الأحد، امتحان التاريخ، في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية، كأول امتحان بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية مادة التاريخ بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد لجان الامتحانات.

ويحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة على أسئلة لقياس المستويات المعرفية المختلفة، وتنقسم الأسئلة إلى: 30 في المائة للأسئلة السهلة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة و30 في المائة للأسئلة الصعبة.

كما يحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة التاريخ للثانوية العامة:







مواصفات أسئلة امتحان التاريخ

وبحسب توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، ولا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ويراعى عند وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

توزيع درجات امتحان التاريخ

يقدّر مجموع درجات مادة التاريخ للشعبة الأدبية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويحتوي امتحان التاريخ على عدد الأسئلة المقالية تقدر بسؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، بإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتنظم أسئلة امتحان التاريخ في ورقة الامتحان على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

ويوزع امتحانات الثانوية العامة بأربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة، في حين تكون الأسئلة المقالية في امتحان التاريخ واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، دون تبديل.