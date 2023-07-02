نشر امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023 أثناء اللجان

نشرت مجموعات الغش المعروفة بشاومينج على تطبيق التليجرام صورًا لامتحان الفيزياء العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان بنحو ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور امتحان الفيزياء للثانوية العامة على الصفحات والمجموعات، في محاولة للإجابة على الأسئلة.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان الفيزياء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتسبب في النشر.

امتحان الفيزياء 2023

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية رياضيات وعلوم والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني الفيزياء والتاريخ ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا على ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني، موجها بالتفتيش الدقيق للطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.