سعر الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل، ليصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي لـ 30.84 جنيهً للشراء، و30.94 جنيهً للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولارخلال تعاملات منتصف اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية وتاتي هذه الخدمة كخدمة سعرية تحرص عليها الوفد للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

سعر الدولار اليوم الاحد بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 30.75 جنيهً، و30.85 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

بكام في البنك؟.. سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه في البنوك منتصف تعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي للشراء 30.75 جنيهً، و30.85 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 30.85 جنيهًا، و30.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي للشراء 30.85 جنيهًا، و30.95 جنيهًا للبيع.