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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 10 حالات تعدِِ على الاراضي الزراعية بمركز المنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من إزالة 10 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف والعشوائي ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية .

لرصد حالات التعدى ، والازالة الفورية المخالفة بالمهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ، وإحالته إلى  النيابة العامة،

الوحدة المحلية لقرية البرجاية ، تمكنت من رصد و إزالة ٤حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، على مساحة ٤,٥قيراط .

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية تلة  ، من رصد و إزالة ٦حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية ، على مساحة ٢قيراط و١٠ اسهم  ، وذلك تحت إشراف  مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة ، وبحضور رئيس القرية  وفنى التنظيم والمتغيرات المكانية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن.

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