إزالة 10 حالات تعدِِ على الاراضي الزراعية بمركز المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من إزالة 10 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف والعشوائي ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية .

لرصد حالات التعدى ، والازالة الفورية المخالفة بالمهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ، وإحالته إلى النيابة العامة،

الوحدة المحلية لقرية البرجاية ، تمكنت من رصد و إزالة ٤حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، على مساحة ٤,٥قيراط .

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية تلة ، من رصد و إزالة ٦حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية ، على مساحة ٢قيراط و١٠ اسهم ، وذلك تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة ، وبحضور رئيس القرية وفنى التنظيم والمتغيرات المكانية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن.