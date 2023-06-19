لجنة عليا لبحث زيادة أعداد الطلاب الوافدين

انعقد اليوم الاجتماع الدوري عن شهر يونيو لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.



في بداية الجلسة هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة عمداء الكليات بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي وحلول عيد الأضحى المبارك، موجها بضرورة العمل على سرعة انهاء أعمال الكنترولات والتصحيح وإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مع التشديد على توفير الظروف المناسبة والملائمة للطلاب داخل اللجان الامتحانية بكليات الجامعة.



كما قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة عليا للطلاب الوافدين برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كلا من الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد الطب، والدكتور حاتم امين عميد كلية طب الأسنان، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالي للجامعة، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، مع تكليفها بوضع خطة استراتيجية تستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة ببرامجها المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتقديم كافة الخدمات الداعمة لهم.



واستعرض المجلس المقترحات المقدمة بشأن مشروع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقرر أن تتحمل الجامعة تكاليف الحالات المرضية التي لا يغطيها صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك للأمراض المناعية وحالات زراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، والأدوية المزمنة فيما يزيد عن الحدود المحددة، ومع تغطية نفقات نسبة الــ20 % المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فوق سن ال70 عاماً، تقديراً لدورهم وريادتهم في الجامعة والبحث العلمي طوال سنوات خدمتهم السابقة.