قنا: ردود فعل لطلاب الثانوية العامة بعد امتحان الفيزياء و التاريخ

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة قنا، اليوم الأحد، فى أول أيام من استئناف امتحانات الثانوية العامة، عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، للعام الدراسي 2022 /2023، امتحان مادتى الفيزياء و التاريخ، ضمن امتحانات المواد التى تضاف للمجموع.

الطلاب بدورهم تباينت اراءهم بين سهولة الامتحان، وصعوبة بعض أجزاء منه، موضحين أن غالبية الامتحان فى المادتين جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وعبر عمر سعيد طالب ثانوى عام بالشعبية العلمية عن ارتياحه من امتحان مادة الفيزياء والتى جرى تاديته اليوم، مضيفاً ان الامتحان كان أسهل من امتحان مادة الكيمياء السابق .

وأضاف احمد سيد بالشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء جاء فى متناول الطالب المتوسط، ذاكرا ان الامتحان كان سلس، ما عدا قرابة خمسة مسائل كانت بها صعوبة، وذلك لتمييز بين الطالب المتفوق والمتوسط، مضيفاً انها كانت تحتاج لتركيز أعلى.

كما عبر وسيم على طالب بالثانوية العامة الشعبة الأدبية، عن ارتياحة من امتحان مادة التاريخ، مضيفاً ان الأسئلة جاءت سهلة وفى متناول الطالب المتوسط.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد حضورا أمنيا مكثفا أمام اللجان الامتحانية، من خلال تحديد حرم آمن، ونصب خيام وتحديد ممرات أمام مدخل كل لجنة، لتيسير عملية دخول الطلاب والطالبات وخروجهم .

كما تشهد لجان الإمتحانات تواجدا ملحوظا لأولياء الأمور أمام اللجان، والتى خيمت عليهم حالة من القلق والتوتر طيلة فترة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ منتظرين خروج أبنائهم تحت لهيب الشمس بفارغ الصبر أمام اللجان وداخل السيارات واسفل العمارات السكنية.

يذكر أن نحو 17 الف و 884 طالب و طالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة فى محافظة قنا للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.