زيادة فرص الإصابة بمرض السكري بسبب اللحوم .. أطباء يحسمون الجدل

على الرغم من أن اللحوم مصدرًا جيدًا للبروتين وعنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للكثيرين، إلا أن هناك دراسة علمية حديثة حذرت من أنها قد تساهم في الإصابة بمرض السكري.

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علاقة اللحوم بمرض السكري

ووفقًا لما ذكره موقع WEBMED، تتبعت الدراسة مجموعات متعددة من الرجال والنساء لأكثر من عقدين من الزمن في جمع البيانات المتعلقة باستهلاكهم من اللحوم، والتي تضمنت اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدجاج، إلى أن خلصت بأن هناك عدة طرق قد يساهم بها استهلاك اللحوم في الإصابة بمرض السكري.

علاقة اللحوم بمرض السكري

وبحسب باحثو الدراسة، يمكن للنترات والمواد الحافظة الموجودة في اللحوم المصنعة إتلاف خلايا البنكرياس التي تشارك في إنتاج الأنسولين، وتحتوي اللحوم الحمراء على كمية عالية من حديد الهيم الذي قد يساهم في الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وخلصت هذه الدراسة إلى أن استهلاك اللحوم يرتبط باستمرار بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

في الوقت نفسه، أثبتت دراسة أخرى أن طريقة طهي اللحوم الحمراء تتماشى مع خطر الإصابة بمرض السكري لدى الشخص، استنادًا إلى بيانات من أكثر من 289000 بالغ تم متابعتهم لمدة 12 إلى 16 عامًا، حيث وجد الباحثون أن هناك فرصة أكبر بمقدار 1.5 مرة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 عندما يتم تناول اللحوم الحمراء والدجاج واللحوم المصنعة بعد طهيها في درجات حرارة عالية.

و تمثل طريقة الطهي ذات درجة الحرارة العالية هذه تفحم الطعام من خلال الشوي والطهي على النار تمت مقارنة هذا بالأشخاص الذين تناولوا لحمًا مطبوخًا حتى يصبح لونه بني فاتح السبب الدقيق للزيادة غير واضح لكن الباحثين يشيرون إلى أن المواد الكيميائية الناتجة من التفحم يمكن أن تسبب تأثيرًا التهابيًا في الجسم مما يؤثر على إنتاج الأنسولين واستخدامه.

تُصنف اللحوم الحمراء عمومًا على أنها لحوم ذات مستويات عالية من الميوجلوبين وتوجد في الغالب في الثدييات ذات الأربع أرجل مثل الماشية والخنازير والضأن والحصان والماعز تحتوي اللحوم الحمراء عمومًا على مستويات أعلى من الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية، يجب على مرضى السكري من النوع 2 تقليل كمية اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة في نظامك الغذائي بسبب ارتفاع كميات الدهون المشبعة والملح، فيجب عليك أن تحاول اختيار أقل أنواع اللحوم دهونًا إذا قررت تناولها قم بتضمين الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية ولا تنسَ الخيارات غير البروتينية مثل الفاصوليا المجففة.