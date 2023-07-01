الأشراف الطبي يتفقد سير العمل بمستشفيات قنا

واصل الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولاته الإشرافية بتفقد مستشفى أبو تشت المركزي، رفقة خلالها جابر سيف النصر مدير إدارة التفتيش الإداري بالمديرية، والدكتور عماد درغام مدير إدارة أبوتشت الصحية، والدكتور رحاب مدير إدارة الكلي الصناعي بالمستشفى.

وتفقد الإستقبال والطوارئ وتأكد من تواجد الفريق المناوب، وكذلك توافر الأدوية الخاصة بالطوارئ، كما استكمل الدكتور راجي جولته بالمستشفى بتفقد قسم الأطفال والحضانات وقسم الباطنة والنساء والجراحة للتاكد من حسن تقديم الخدمات الطبيه للمرضى، مشدداً على ضروره الإلتزام بتوفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للمترددين على المستشفى.

كما زار تواضروس مستشفى فرشوط المركزي والتي رافقه فيها الدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي، حيث تابع تنفيذ خطة الطوارئ والتأمين الطبي اللازم خلال فترة العيد وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية وكذلك الإطمئنان على الأجهزة الطبية والتأكد من عملها بصوره وبكفاءة جيدة،و تأكد من تشغيل قسم الأشعة والتحاليل وتوافر مخزون إستراتيجي من الأدوية.

واستمرت جولات المتابعة لمنظومة القطاع الطبي في شمال وجنوب المحافظة بتفقد الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة ومدير الطب العلاجي لمستشفي نقادة المركزي رافقه الدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبيه بالمديرية.

وحرص الدكتور أشرف، بالإطلاع على جدول النبطشيات والإستقبال وقسم الجراحة وتأكد من إلتزام الفريق الطبي ببروتوكول مكافحة العدوى بالمستشفى، وخلال المرور علي المستشفي تبين تغيب عدد من الفريق الطبي والذين تم تحويلهم على الفور للتحقيق.

يذكر أن جهود المتابعة والمرور قد بلغت اكثر من 25 مرور على مستشفيات المحافظة خلال فتره العيد لمتابعة ورصد سير العملية الصحية خلال تلك الفترة.

وذلك بما يتوافق مع توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان واللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لجميع نقاط تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات.