الإيقاع بمطلوب أمني في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى") حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى - ٤ هواتف محمولة).

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بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طلقات خرطوش تُنهي حياة شقيقين في الفيوم

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شقيقان مصرعهما بمحافظة الفيوم، متأثرين بإصاباتهما بطلقات خرطوش وجروح فى مشاجرة نشبت بينهما وبين جيرانهما، بسبب خلافات الجيرة، فى إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد لنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة عاشور بنطاق الكعابى الجديدة بدائرة مركز سنورس، بسبب خلافات الجيرة ووجود متوفيين

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من أ.خ (42 سنة) والذى لقى مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالقدمين وجرح رضى بالرأس، وشقيقه ن.خ (42 سنة) متأثرًا بإصابته بجروح فى الصدر والذراع الأيمن، وتم نقل جثتى الشقيقين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتبينّ من التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بدأ بمشادة كلامية وتطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفر عن مصرع الشقيقين.

وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفيها، كما جرى فرض كردون أمنى بمحيط المشاجرة منعًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين مجددًا.

وتكثف أجهزة الأمن حملاتها الأمنية المُكبرة من أجل ضبط كافة أشكال الجريمة والقبض على المُجرمين مهما تعدد شكل إجرامهم، وذلك الأمر يؤثر بالإيجاب على الوطن والمواطنين ويرفع لديهم شعور الأمن والأمان.