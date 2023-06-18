تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالبحيرة حول مستوي امتحان اللغة العربية

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة ، حول مستوي إمتحان اللغة العربية ، حيث أكد البعض سهولة الامتحان ، بينما أكد البعض الآخر وجود بعض الفقرات الصعبة ، بالاضافة إلي عدم كفاية الوقت للإجابة علي جميع الاسئلة

في البداية أكد الطالب طارق حميد سعادتة بامتحان اللغة العربية ، جاء في مستوي الطالب المتوسط ، وان الاسئلة تشبة إلي حد كبير علي التدريبات والنماذج التي قدمتها الوزارة ، وأعرب عن أمنياتة بأن تإتي الامتحانات القادمة علي نفس المستوي .

وأكد محمد مصطفي علي أن وقت الامتحان يكفي للإجابة علي الاسئلة والمراجعة

وأشارت داليا حمدي إلي وجود بعض الفقرات الصعبة في الاسئلة مثل النجو الذي جاء صعبا

وطالبت سماح محمد بزيادة الوقت المحدد للإجابة علي الاسئلة التي تحتاج إلي وقت طويل ، وأضافت أنها لم تتمكن من الإجابة علي جميع الأسئلة ، بسب ضيق الوقت كما انا لم تتمكن من مراجعة الاجابة

ومن جانبها قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بجولة تفقدية على لجان الثانوية العامة بمدارس إدارة الدلنجات التعليمية رافقها خلالها اللواء وائل زغلول - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأشرف فؤاد - مدير إدارة الدلنجات التعليمية .

حيث تفقدت لجان مدرسة الإرشاد الابتدائية بنين ، والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بها 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية بالإضافة إلى لجنة خاصة .

كما تفقدت مدرسة الحرية الثانوية بنات، حيث يبلغ عدد الطالبات المتقدمين للإمتحانات بها 277 طالبة موزعين على 14 لجنة

وأكدت نائب محافظ البحيرة ،على وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز .

وأشارت بلبع إلى التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور .

ووجهت بضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة 38 ألف و91 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية وَالادبية وتضم 115 لجنة رئيسية ، بعدد 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة ، حيث يؤدون اليوم مادة اللغة العربية وقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو، وفقًا لجدولها المعد والمعتمد .