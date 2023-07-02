«ESTA» تنظم احتفالية كبرى بمشاركة رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين

4 محاضرات مهمة

تجهز الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» لتنظيم احتفالية كبيرة خلال شهر أغسطس القادم بحضور ويلاند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.

يقوم رئيس الاتحاد الدولى خلال الاحتفالية بإلقاء محاضرات تتعلق بالتحليل الفني، خاصة أن «أرلت» صاحب مساهمات واسعة فى عدد من دول المنطقة العربية على رأسها مصر والأردن.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المحاضرات التى سوف يلقيها رئيس الاتحاد الدولى تكون بواقع من 3 إلى 4 محاضرات، كما سوف يشارك فى الاحتفالية نحو 100 عضوا من أعضاء الجمعية العاملين.

أضاف «يونس» أن الاحتفالية سوف تتضمن أيضا تخرج الدفعة الجديدة من الجمعية وعددهم33 طالبا، الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفنى الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفنى المعتمد دوليا من الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين.

كما تواصل الجمعية سلسلة دوراتها التدريبية للعاملين فى مجال أسواق المال سواء أعضاء الجمعية أو غير الأعضاء، حيث تنظم برنامجا تدريبيا فى التحليل المالي، وتقييم الأسهم، يحاضر فيها هانى جنينه الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية.

يتضمن برنامج الدورة 8 محاضرات، حيث تعد هذه الدورة التدريبية النسخة الثالثة على التوالى من سلسلة البرامج التدريبية، حيث سبق وأن نظمت الجمعية مؤخرا دورتين لنفس المحاضر، حضرها العديد من اعضاء الجمعية، وغير الأعضاء.

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