طلاب الثانوية شعبة العلمي: اسئلة الفيزياء معقولة والوقت قليل

رصدت كاميرا "بوابة الوفد الإليكترونية" اليوم الأحد من أمام مدرسة الاورمان طنطا بحي العجوزة الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان الفيزياء لنظامي علمي علوم وعلمي رياضة.



واعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم ورضاءهم عن امتحان مادة الفيزياء.

وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان الفيزياء للثانوية العامة لنظامي علمى علوم ورياضة، إن الامتحان جاء على مستوى الطالب المتوسط وأنه "معقول" بخلاف امتحان الكيمياء الذي جاء صعب على كل المستويات.



واضافوا أن هناك مشكلات يواجهونها مثل عدد الأسئلة الكبير وقلة وقت الامتحان، ووجهوا رساله الى وزير التربية والتعليم باعطاهم عدد ساعات كافية أو إضافة وقت اضافي لطلبة العلمي حيث أن موادهم العلمية ثقيلة ولا تقارن بالنظام الادبي بالنسبة للمراجعة وحل الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة

وكان اليوم الأحد انتطلقت مجدداً امتحانات الثانوية العامة، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى والتي استغرقت اسبوع، ومن المقرر أن يكون الامتحان القادم لطلبة النظامين هي مادة اللغة الإنجليزية.