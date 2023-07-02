طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون من صعوبة إمتحان الفيزياء

تباينت آراء طلاب مرحلة الثانوية العامة بين صعوبة إمتحان الفيزياء وسهولة امتحان مادة التاريخ ، الذي عقد صباح اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وأدى طلاب مرحلة الثانوية العامة اليوم إمتحان مادتى الفيزياء لشعبة العلمى والتاريخ لشعبة الأدبى فى إمتحانات نهاية العام 2022-2023 والتي تستمر حتى 12 يوليو 2023.

وقالت الطالبة أنغام محمد شعبة الأدبي أن إمتحان التاريخ كان سهلا وأن أسئلة الإمتحان كانت فى مستوى الطالب المتوسط

ويرى الطالب أيمن محمود شعبة علمى علوم إن إمتحان الفيزياء كان طويلا والوقت غير كاف ولا يتناسب مع صعوبة الإمتحان منوها أن أغلب أسئلة الإمتحان كانت صعبة.

وفى نفس السياق قال الطالب محمود العوضى شعبة علمى علوم إن إمتحان الفيزياء كان أكبر من مستوى الطالب المتوسط .

وقال الطالب أحمد أبوالعينين علمى رياضة ان إمتحان الفيوياء كان صعبًا جدًّا، وفي مستوى طالب في كلية العلوم مضيفةً أن هناك أسئلة مقالية كانت غاية في الصعوبة.



وتحدثت الطالبة إسراء شهبة وأكدت سهولة إمتحان التاريخ وجاء من المنهج.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).



إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية )

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قام اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.