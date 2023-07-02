رضا بين الطلاب واولياء الامور  بالبحيرة رغم تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ

رغم تدوال امتحان الفيزياء اليوم بعد بدء الامتحان ب 30 دقيقة إلا انه سادت حالة من الرضا من مادة الفيزياء حيث اجمع معظم الطلاب ان الامتحان يعتبر متوسط وعوض ماحدث بمادة الكياء ولم تكن هناك صعوبة فى الاسئلة وكانت هناك بعض النقاط للطلاب المميزة ولكن الامتحان فى مجملة كسب رضاء الطلاب واولياء الامور ولم يختلف امتحان التاريخ للقسم الادبى عن الفيزياء حيث جاء التاريخ متوسط ولم تكن هناك اسئلة غامضة او متحورة بل جاء الامتحان فى المتوسط و عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد لذلك تستأنف اليوم إمتحانات الثانوية العامة فى يومها السادس.

نتظام وصول الأسئلة وكذا انتظام سير وبدء الإمتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل

تم متابعة انتظام وصول الأسئلة وكذا انتظام سير وبدء الإمتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل.

حيث أدى الأن عدد ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة امتحان الفيزياء و ٨٨٩٦ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان التاريخ أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية ولمدة ٣ ساعات خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٠٠ ظهرا.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية لإمتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت فى ١٢ يونيو الماضي وتستمر حتى ١٣ يوليو الجاري.

واشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

يذكر ان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قام اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.