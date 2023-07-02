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الأحد 02 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طلاب الشعبة العلمية والأدبية يؤكدون على سهولة الفيزياء والتاريخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء

انتهى ظهر اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث استمر الامتحان لمدة ثلاث ساعات، كما شهدت لجان الثانوية العامة بمنطقة الدقى بالجيزة .

 

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كما أكد بعض الطلاب على سهولة امتحانات الفيزياء والتاريخ مؤكدين أن الاختبارات مناسبة للوقت المحدد لهم ولايوجد اى تعقيدات داخل ورقة الأمتحان . 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% مندرجات كل مادة.

 

امتحاني الفيزياء والتاريخ

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أيمخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونىبديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابةعن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كماأكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

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