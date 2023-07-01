محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء الجيش والشرطة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل، بحضور العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، اللواء محمد شوبير مساعد مدير الأمن، العقيد فارس الأشوح ضابط المنطقة الشمالية العسكرية، الأستاذ يوسف وهبه رئيس النادي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.



ووجه رحمي الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية.



واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لنادي سبورتنج كاسل على هذا الاحتفال، كما وجه التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب كلمته حرص رحمي على اصطحاب الأطفال للمنطقة الترفيهية وتسليمهم الهدايا.

وخلال الحفل تم عرض فيلمين من إعداد الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كما أعلن رئيس النادي منح العضوية الفخرية لأسر الشهداء الحاضرين.