أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، تراجعا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك لعدد كبير من الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

وقد تراوح سعر الطماطم بين 2.25 إلى 4 جنيهات في سوق العبورللجملة، والبطاطس من 7.5 إلى 8 جنيهات، والبصل من 10 إلى 13 جنيها بتراجع بلغ 4 جنيهات تقريبا، وتراوح سعر الكوسة بين 9 و17 جنيها متراجعة بنحو جنيهين، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 5.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية من 24 إلى 30 جنيها، والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 18 إلى 24 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3 إلى 7.5 جنيه، والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 6 و9 جنيهات، والفلفل الرومي من 9 إلى 14 جنيها، والفلفل الصوب من 9 إلى 14 جنيهات، والفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال اليوم بين 7 و13 جنيها، والجريب فروت من 7 إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 22 جنيها.

ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى16 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 24 جنيها، والعنب الكرمسن بأ 25 جنيها، والعنب الاسود 25 جنيها.

ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 35 جنيهًا، والتفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو

سجل سعر المانجو العويسي من 20 إلى 45 جنيها للكيلو.

ووصل سعر المانجو الهندي إلى 30 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو المانجو التيمور 30 جنيها للكيلو

مانجو زبدية تراوحت بين 15 و22 جنيها للكيل

مانجو بلدي تراوحت بين 9 و15 جنيها للكيلو

ماجو فونس 20 و35 جنيها للكيلو

مانجو فص تراوحت بين 30 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البطيخ

سجل سعر البطيخ 1 “8:10” كيلو من 32 و40 جنيها.

سجل سعر البطيخ 2 “8:6” كيلو من 21 و28 جنيها.

سجل سعر البطيخ 1 “4:6” كيلو من 12 و18 جنيها.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتالوب يسجل 7 جنيهات.

فيما تراوح سعر المشمش بين 20 و35 جنيها للكيلو، والبرقوق بين 20 و60 جنيها للكيلو