إصابة 3 طلاب باشتباه الزائدة الدودية فى الثانوية العامة ببني سويف

اصابة 3طلاب فى الثانوية العامة

أصيبت طالبة باشتباه الزائدة الدودية وطالب وطالبة آخرين وهبوط وذلك اليوم الأحد خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حالة هبوط خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة بني سويف بتعرض طالبة للإصابة باشتباه الزائدة الدودية، وطالب وطالبة آخرين لحالة هبوط خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، وتم التوجيه بسرعة نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف على مدى إصابتهن.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبل قسم الإستقبال بمستشفي سمسطا المركزي الطلاب وهم: «كنزى.ا.ط»، مصابة باشتباه الإصابة بالزائدة الدودية، و مروة.ا.ع مصابة بهبوط، و«احمد.ع.ا مصاباً بهبوط وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قام اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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