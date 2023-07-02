بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، منذ قليل، أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ ورقيًا بإجمالي عدد نحو 783 ألف طالب وطالبة.

وتستكمل امتحانات الثانوية العامة 2023، اليوم الأحد، في ألفين و97 لجنة امتحانية، بعد توقفها لعدة أيام بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

تبكير موعد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة أبوابها في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لإتمام إجراءات التفتيش دون التأثر على الوقت.

وأجريت عمليات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية للتأكد من عدم اصطحابهم أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش مثل: الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية.

ووزعت أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

وتابع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إجراءات الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد اللجان.

وشغّل رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الكاميرات داخل اللجان الفرعية بعد الاطمئنان على سلامتها قبل دخول الطلاب.

ويتأكد المراقبون في امتحانات الثانوية العامة من تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج قبل التوزيع على الطلاب.

ويوزع المراقبون على امتحانات الثانوية العامة كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا والإبداع.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويقدّر مجموع درجات كل من مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويحتوي كل من امتحاني الفيزياء والتاريخ على عدد الأسئلة المقالية تقدر بسؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، بإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

