محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد بتفقد سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بمدينة المنصورة..

رافق " مختار" خلال تفقده سير الامتحانات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة..

وأشار " مختار " الي ان عدد طلاب شهادة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 53 الف و414 طاب وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 151 لجنة علي مستوي المحافظة..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاون وتنسيق تام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية امن الدقهلية ومديرية الشئون الصحية لضمان سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم لابنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات علي اكمل وجه..

هذا وقد وجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتعامل الفوري مع ايه احداث طارئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم..

وثمن " مختار " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية علي التنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب وتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في الداخل والخارج.