رئيس مركز سنورس يتابع جاهزية المدارس لامتحانات الثانوية العامة

قام المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية بالمدارس التى ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدينة سنورس وقرى المركز.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية وعدد من مسؤولي الإدارة والمدارس التي ستعقد بها لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

يأتي هذا للوقوف على مدى جاهزية المدارس وتوافر المرافق الأساسية ووسائل الإعاشة اللازمة باللجان واستراحات مراقبي وملاحظي الامتحانات ،وتنسيق العمل وتوفير الاحتياجات اللازمة.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الثانوية العامة بسنورس:

وأكد رئيس المركز أنه يجرى متابعة تنفيذ قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإلغاء الأسواق العامة والسويقات بمحيط اللجان وكذلك بالشوارع والطرق المؤدية إلى لجان الامتحانات، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ورفع الإشغالات ،والتنسيق التام مع إدارة سنورس التعليمية والجهات الحكومية المختصة، لتوفير الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات بأفضل صورة، والاستعداد التام لمواجهة أي طارئ.

ووجه رئيس المركز بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محكمة، لتلافي جميع السلبيات، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصاً على مصلحة الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية بالقرى وإدارة سنورس التعليمية، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

كما وجه "هاشم"، بتشكيل فرق عمل لمراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية اللازمة، مؤكداً على وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق المشترك مع التأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، لضمان أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما أصدر المحافظ، قراراً بمنع أعمال صيانة الكهرباء بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، من تاريخ 11 يونيو، حتى 13 يوليو القادم، والتشديد على مسئولي قطاع الكهرباء بمراجعة جميع لجان الثانوية العامة بفترة كافية، وتواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توفير الخبز اللازم لمراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات.