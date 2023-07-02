طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

وسط حالة من الترقب والتوتر استأنف طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد امتحانات نهاية العام عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في لجان الاسماعيليه.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمي الامتحان اليوم في مادة الفيزياء فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه مخاوف أولياء الأمور من تعقيدات اسئلة الامتحانات كما حدث بامتحان الكيمياء والجغرافيا .وناشد أولياء الأمور واضعي الامتحانات من مراعاة أبناءهم ومجهود العام الدراسي الماضي .

وكان الطلاب أدوا الأيام الماضية الامتحانات في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجغرافيا فيما أدوا الاسبوع قبل الماضي الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع .

وتشهد محيط اللجان منذ الساعات الأولى انتشار امني مكثف حيث تم الدفع بوابات إلكترونية على مداخل اللجان وتم منع مرور السيارات من الشوارع المواجهة للجان الامتحانية .ورصدت الوفد وضع مظلات على مداخل اللجان لحماية الطلبة من حرارة الطقس أثناء عمليات التفتيش .

ويؤدي الامتحانات نحو ١٠ آلاف و٨٥٨ طالبًا وطالبةً أمام ٣٥ لجنةً موزعة على ٨ إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.



وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أن المحافظة أتمَّت استعدادها لاستقبال الطلبة والطالبات بلجان الثانوية العامة لهذا العام، موجهًا بتذليل كافة العقبات لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع انعقاد غرفة العمليات طوال فترة الامتحانات لتلقي أي شكاوى وسرعة حلها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية كلمة لأبناءه الطلاب حثَّهم فيها على الهدوء والتأني والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم أثناء أدائهم الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأوضح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات للغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماعًا موسعًا بتوجيهات محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية لمناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وِفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية سير الامتحانات.