نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2023

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة 2023، ننشر النموذج الاسترشادي الرسمي لامتحان الفيزياء للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضيات في الثانوية العامة امتحان الفيزياء في إجمالي نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف النموذج الاسترشادي الرسمي تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على امتحان الفيزياء ومواصفات الورقة الامتحانية، والتعرف على طبيعة الأسئلة لهذا العام.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الاسترشادي التدريبي في مادة الفيزياء إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بها، بصيغة pdf لسهولة التعامل معه.

للتدريب على النموذج الاسترشادي لامتحان الفيزياء للثانوية العامة اضغط هنا



مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

يحتوي امتحان الفيزياء للثانوية العامة على 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة موضوعية.

ويتضمن امتحان الفيزياء أسئلة متنوعة لقياس جميع المستويات المعرفية، موزعة على 30 في المائة أسئلة فهم، و40 في المائة أسئلة تطبيق و30 في المائة أسئلة حل المشكلات والإبداع.

ويعقد امتحان الفيزياء للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان المادة ويسلمونه عقب الانتهاء منه.

ويشتمل امتحان الفيزياء على عدد الأسئلة المقالية تقدر بسؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، بإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

معايير أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة وصريحة خالية من أي لغط أو تعقيد.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للتأكد من تطبيق المواصفات الامتحانية، وعدم وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتناسب وقت إجابتها ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بدقة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023 ومراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د).

