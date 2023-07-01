استقبال 722 حالة بطوارئ مستشفيات جامعة القاهرة و95 عملية جراحية خلال العيد

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة جاهزية مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى فى رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

تلقى «الخشت» تقريرًا من الدكتورة منال المصرى، عميدة كلية الطب رئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتى تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، فى إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التى تم إجراؤها، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية، بمستشفيات طوارئ المنيل الجامعى وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التى استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصى، ومستشفى قصر العينى الفرنساوى، والمركز القومى للسموم، حيث تم استقبال 75 حالة طوارئ.

ووجه «الخشت» بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريرى أو إجراء العمليات.