أوضح أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، أن العلاقات متعددة الأوجه بين الهند ومصر التي تم الارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند هذا العام ستشهد المزيد من الزخم مع أول زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم السبت، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة تاريخية ولم تحدث منذ 26 عامًا

أكد السفير الهندي، ان زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى القاهرة تاريخية لوم تحدث منذ 26 عامًا، لافتا إلى أن آخر زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997.

وقال رئيس الوزراء الهندي، في بيان سابق: "إنه متحمس لزيارة مصر، واتطلع إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار أعضاء الحكومة المصرية لإعطاء زخم إضافي لشراكتنا الحضارية ومتعددة الأوجه".

وقال السفير الهندي إن مودي سيعقد خلال الزيارة- التي تستمر لمدة يومين- سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ عام 2014 مع تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية».