فى ثانى أيام العيد.. إقبالًا كبيرًا من مواطنى الدقهلية على الحدائق والمتنوهات

تشهد المنتزهات والحدائق والشواطئ بالدقهلية فى ثانى أيام عيد الأضجى المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك وتناول الغذاء وسط الطبيعة الساحرة وبعضهم يستقل المراكب النيليه. حيث حرصت الأسر بالدقهلية على الذهاب للمتنزهات والحدائق منذ الصباح الباكر مصطحبين الشباب والأطفال لقضاء أوقات جميله خلال الاجازة.

إقبالًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع فى ثانى أيام العيد

كما شهد ت المشاية السفلية بمدينة المنصورة أيضًا إقبالًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع فى ثانى أيام العيد، للتنزه والتقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء .

واكد محمد ونيس حرصة على مواصلة الاحتفال بالعيد لليوم الثانى بزيارة الاقارب والجيران لتقديم واجب التهنئة بمناسبة العيد والقيام بتوزيع العيديات الجديدة على الاطفال وادخال البهجة فى قلوبهم، كما تقدم العائلات لبعضها البعض اللحوم و الكعك والبسكويت وحرصت بعض العائلات على اصطحاب الاطفال الصغاروهم يرتدون ملابس العيد الجديدة والتوجه بهم إلى الحدلئثق والمتنوهات لركوب المراجيح وشراء اللعب والحلويات بالعيدية الجديدة من المحلات.

وأشار أحمد أنور، إلى أن العيد يأتى بفرحة غامرة على جميع الأهالى ويحرص الاطفال والشباب خلال أيام العيد بمشاركة الكبار على ممارسة طقوسه القديمة والمعتادة التى ورثوها عن الآباء والأجداد أبرزها التزاور لتدعم أواصر المحبة والمودة وصلة الرحم وزيادة العلاقات الاجتماعية لتناول اللحوم والكعك والبسكويت والشيكولاته التى تعتبراحد أهم مظاهرالفرحة والاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف محسن الشال ان بعض الأسرة حرصت على التوجه الى الحدائق العامة والمتنزهات بمدن الدقهلية وتناول أكلات البيت الخفيفة التى اصطحبوها معهم، مشيرا إلى قيام البعض بشراء الفسيخ الذين اعتادوا على تناوله والأسماك المملحة لتناولها فهى وجبة اعتاد الكثيرون على تناولها فى عيد الأضحى واستقلال المراكب والمعديات واللنشات النهرية بفرع دمياط بالمنصورة وسط الاغانى الصاخبة كما يقوم الشباب بركوب الدراجات البخارية وسط فرحة وبهجة العيد.

وتعد محافظة الدقهلية من أهم المحافظات من حيث الموقع الاستراتيجي وقربها من القاهرة والمحافظات المجاورة ولكونها تضم مساحات خضراء وشواطئ متميزة على مدينة جمصة لذلك تعتبر قدوم الأعياد موسم سياحى مهم حتى نهاية الصيف وتسعى المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لزيادة عدد الرواد والرحلات خلال هذه الفترة .

وكانت محافظة الدقهلية قد استعدت لعيد الأضحى المبارك من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .